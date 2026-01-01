От територията на Ливан отново бяха изстреляни ракети към северната част на Израел, което предизвика задействането на сирените за въздушна тревога в няколко града, включително Кирят Шмона и Нахария, предаде ДПА, позовавайки се на властите.

Израелската службата за спешна помощ "Маген Давид Адом" заяви, че засега няма данни за ранени.

Междувременно израелската армия отправи ново предупреждение към жителите на Южен Ливан, призовавайки ги да се преместят на север от река Захрани, на около 40 километра от израелската граница.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха, че операциите им в Южен Ливан са насочени към противодействие на дейностите на подкрепяното от Иран шиитско движение "Хизбула".

Вчера ливанските власти съобщиха, че над 1 милион души са били разселени от началото на възобновения на 2 март конфликт между Израел и "Хизбула", а близо 900 души са били убити при израелски удари.

Малко след това израелската армия съобщи, че сухопътните операции в Южен Ливан ще бъдат разширени. Според информация на израелските медии към разгърнатите сили се е присъединила още една дивизия. Обикновено една дивизия се състои от между 10 000 до 15 000 войници.

По-рано днес ливанската армия съобщи, че петима ливански военнослужещи са били ранени, двама от които са в критично състояние, при израелски въздушен удар в град Набатие в Южен Ливан. Войниците, които са били поразени, докато пътували с автомобил и мотоциклет, са били откарани в болница, се посочва в публикация на военните в "Екс", отбелязва Ройтерс.

Израелските сили, които окупираха пет позиции в Южен Ливан след сключването на примирие с "Хизбула" през ноември 2024 г., изпратиха допълнителни сили в страната, след като на 2 март проиранското въоръжено движение изстреля ракети срещу територията на Израел, като по този начин въвлече Ливан в разрастващия се конфликт, започнал с американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари, при които беше убит върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека заяви днес, че израелските удари срещу жилищни сгради в Ливан будят тревога от гледна точка на международното право.

"Израелските въздушни удари са унищожили цели жилищни сгради в гъсто населени градски райони, като в много от случаите има загинали по няколко членове на едно и също семейство, включително жени и деца", заяви пред журналисти в Женева говорителят на Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека Тамин Ах Хитан. "Подобни атаки будят тревога от гледна точка на международното хуманитарно право", добави той.