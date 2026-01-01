"Днес е Световният ден на социалната работа и социалния работник. Никога не съм харесвал тези термини, защото социалните дейности не са работа и Вие не сте работници – те са кауза, а Вие имате не просто задача, а мисия". Това каза служебният социален министър Хасан Адемов в приветствие към социалните работници по случай празника, цитиран от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика. Освен него, признание към социалните работници отправиха и омбудсманът Велислава Делчева и председателят на парламентарната социална комисия Деница Сачева.

Служебният министър Хасан Адемов

По думите на министъра социалните работници не просто работят с уязвимите в най-тежките им моменти, но са там, за да им дадат шанс и посока, изход от тежката ситуация. Те са тези, които се сблъскват всеки ден с чуждите проблеми и трябва да намерят тяхното решение.

"Вие се срещате с гражданите в моменти, в които те са емоционални, уплашени, разтревожени и често ставате отдушник на тези емоции. Вашата работа изисква не само знания и умения, но и съпричастност, емпатия, сърце. Тя не е просто професия, тя е призвание", се казва в приветствието.

Хасан Адемов отбелязва също, че социалните работници са до възрастните, до хората с увреждания, до децата в риск и техните семейства – до тези, които имат най-голяма нужда от утеха, надежда и подкрепа. "Работата ви сблъсква с тежки човешки съдби, с мъката и болката на хората. Вашият труд често остава далеч от светлината на прожекторите и не получава нужното уважение. Вие сте тихите герои, чиито имена рядко се чуват, но всеки е готов да потърси", посочва служебният министър.

Той добавя, че познава добре предизвикателствата, с които се сблъскват социалните работници. Знам, че има нужда от подобряване на условията на труд и от разширяване на възможностите за развитие. Пред служебното правителство има малко време, но съм готов заедно да начертаем план, който да оставим на следващия редовен кабинет като основа за действие, заявява Адемов. Според него много е важно заетите в социалната сфера да работят в среда, която ги подкрепя и стимулира да изпълняват своята мисия с увереност и достойнство. Защото вярвам, че силната социална система се изгражда от силни и мотивирани професионалисти, подчертава служебният министър.

За изминалия месец се срещнах с немалко от Вас на живо. С екипа ми обиколихме шестте района за планиране, за да стигнем максимално близо до структурите ни и да имаме пряк диалог с тях, добавя Хасан Адемов.

"Използвам днешния ден да кажа отново на всички Вас - всеки в системата на социалната дейност ще има пълната ми подкрепа, когато изпълнява съвестно задълженията си. Вярвам, че повечето от Вас правят именно това", заявява той.

Служебният социален министър благодари за всеотдайността, за силата на духа и за реалната грижа.

Председателят на парламентарната социална комисия Деница Сачева

Приветствие към социалните работници по случай професионалния им празник отправи и председателят на парламентарната социална комисия Деница Сачева.

Социалната работа не се вижда, но без нея обществото се разпада, написа във Фейсбук Сачева.

"Днес е денят на хората, които остават, когато всички други си тръгват. Които не питат „струва ли си“, а „как да помогна“. Които влизат в най-трудните човешки истории – и остават там, докато има шанс", пише Сачева.

По думите ѝ "очакваме от социалните работници да решават най-тежките проблеми в обществото… с най-малко ресурси". Ако искаме стабилно общество – трябва да спрем да ги аплодираме само веднъж в годината и да започнем да ги подкрепяме всеки ден, смята председателят на социалната комисия.

"Честит ден на социалния работник! Благодаря Ви", завършва публикацията си Деница Сачева.

В системата на Агенцията за социално подпомагане работят 3019 социални работници. От тях 436 са на длъжност „главен социален работник“, 16 – „старши социален работник“ и 2568 – „социален работник“, съобщиха от АСП по случай Световния ден на социалната работа, който се отбелязва днес.

Омбудсманът Велислава Делчева

"Социалната работа е жива форма на защита на правата на човека", заяви омбудсманът Велислава Делчева по време на IV форум за Световния ден на социалната работа. Всеки разговор, всяка консултация или всяко домашно посещение е защита на правото на достоен живот, здраве, образование, социална сигурност, посочи тя.

Делчева сподели, че майка ѝ е била социален работник и затова знае, че тази професия е призвание. Това е кауза, защото често изисква да отделяте повече време за болките на другите, отколкото за собствените си близки, отбеляза също омбудсманът. По думите й работещите в социалната сфера връщат надеждата на хора, изпаднали в труден момент.

Като омбудсман добре осъзнавам колко важна е вашата работа и колко сериозни са предизвикателствата пред социалните системи, затова съм убедена, че обществото трябва да положи много повече усилия за повишаване на обществения статут на социалната работа и за подобряване на условията на труд на социалните работници, каза още Делчева.

В обръщението си тя подчерта, че изкуственият интелект (ИИ) навлиза все повече в живота ни, но според нея нито една технология не може да замени живата връзка с човека в нужда. ИИ може да обработва информация, но не може да почувства болка или да прояви съпричастност, заяви Велислава Делчева.