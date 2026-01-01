Най-малко 23 души загинаха, а 108 пострадаха при предполагаем троен самоубийствен атентат в град Майдугури, столицата на засегнатия от бунтове североизточен щат Борно в Нигерия, съобщи днес командването на регионалната полиция в изявление, цитирано от Ройтерс.

Борно е в центъра на ислямисткото въстание в Нигерия през последните 17 години, което отне живота на хиляди хора и разсели 2 милиона души.

Първата експлозия е била в пощенска станция в центъра на града. Тя е била последвана от друга на популярния понеделнишки пазар наблизо, съобщиха двама източници от силите за сигурност и трима жители на Майдугури пред Ройтерс в понеделник. Експлозия е имало и край Учебната болница на Университета в Майдугури, а друга е отекнала в източния квартал Калери. Всички взривове са се случили привечер в понеделник.

"Предварителното разследване разкрива, че инцидентите са извършени от предполагаеми атентатори самоубийци", се казва в изявлението на държавната полиция, без да се посочва кой е отговорен. Полицията заяви, че силите за сигурност са затегнали патрулите в града, за да предотвратят по-нататъшни атаки, добавяйки, че разследването на обстоятелствата около атентатите е в ход. Анализатори по сигурността заявиха, че атаките носят белезите на бунтовническата групировка "Боко Харам", която заедно с "Ислямска държава в Западна Африка" ескалира нападенията срещу нигерийските военни в Борно.

Майдугури е сред най-безопасните градове в щата Борно, но най-малко петима вярващи бяха убити, а 35 други бяха ранени в навечерието на Коледа миналата година, когато предполагаем атентатор самоубиец взриви джамия. Освен с бунтове в североизточната част, джихадистите действат и в северозападната част на страната, където бандити причиняват хаос чрез отвличания и нападения срещу общности и училища. Съединените щати извършиха въздушни удари в северозападната част на Нигерия през декември и започнаха да разполагат малък брой войници за обучение на нигерийските сили, противопоставящи се на джихадистите.