Софийският градски транспорт отбелязва 125 години от своето съществуване, а Центърът за градска мобилност (ЦГМ) пусна специална юбилейна карта Sofia City Card.

Лимитираната серия включва 125 000 карти, посветени на историята на столичния транспорт. Те вече са налични за продажба в пунктовете на ЦГМ на цена 1,50 евро.

Специалната карта дава възможност на гражданите и гостите на София да се включат в отбелязването на юбилея и да станат част от 125-годишната история на градския транспорт.

ЦГМ подчертава, че серията е ограничена, като призовава желаещите да вземат своята карта своевременно.