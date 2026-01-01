Инж. Иван Степанов е новият директор на Северноцентрално държавно предприятие (СЦДП) – Габрово. Смяната в ръководството е извършена със заповед на служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов, съобщи експертът „Връзки с обществеността“ към предприятието Венцислав Георгиев.

Инж. Степанов е специалист в областта на горското и ловното стопанство и е добре познат в системата с дългогодишния си управленски опит в държавни горски структури.

Професионалният му път включва работа като специалист по лова към Държавно ловно стопанство (ДЛС) „Росица“, както и като директор на Държавно горско стопанство (ДГС) „Несебър“, ДГС „Ботевград“ и ДЛС „Росица-Лъгът“.

За председател на Управителния съвет (УС) на предприятието е назначена инж. Кристина Сидорова, която има богат административен опит. В различни периоди тя е заемала длъжностите заместник-областен управител, областен управител и народен представител.

Третият член на Управителния съвет е инж. Антонио Грънчаров – лесовъд, започнал кариерата си през 2001 г. и преминал през всички нива в системата на горското стопанство. През последните 14 години е заемал ръководни позиции в Регионалната дирекция по горите – Благоевград.

Още в първия ден от встъпването си в длъжност новото ръководство е провело работна среща с представители на всички стопанства в обхвата на предприятието и със служителите от централното управление. Обсъдено е актуалното състояние на стопанствата и са набелязани насоки за подобряване на горските екосистеми, посочи Георгиев.

Справка на сайта на Северноцентрално държавно предприятие показва, че досега председател на УС е бил доц. д-р Георги Костов, директор на предприятието - инж. Иван Недков, а Искрен Йотов - член на УС.