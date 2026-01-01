Кола излезе от пътя и прати двама души в болница, а шофьорът се оказа под въздействието на алкохол и със съдебна забрана да шофира съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

На 23 февруари около 1.10 ч. по път I-6 в участъка между 321 и 500 км – землището на село Дунавци, е настъпило пътнотранспортно произшествие.

По първоначална информация е самокатастрофирал лека автомобил "Нисан", управляван от 42-годишен мъж, лишен от правото да управлява МПС със съдебен акт.

Колата излязла в дясно от пътя по посоката си на движение и се преобърнала. Водачът и 43-годишен пътник в колата са настанени в болница с различни наранявания, без опасност за живота.

Водачът е тестван с техническо средство за употреба на алкохол, като уредът отчел 2,67 промила. В Районното управление в Казанлък е образувано досъдебно производство.