Австралия ще започне днес инициирано от правителството разследване за антисемитизъм след атаката срещу тържество по случай еврейския празник Ханука на плажа Бондай в Сидни, при която бяха убити 15 души, предаде Ройтерс.

Масовото убийство на плажа Бондай шокира страната, където са в сила строги закони за притежание на оръжие, и предизвика призиви за по-засилен контрол и по-твърди мерки срещу антисемитизма.

Полицията предполага, че стрелците - баща и син - са били вдъхновени от терористичната групировка "Ислямска държава".

Кралската комисия - най-влиятелният орган за държавно разследване в Австралия, който може да принуждава граждани да дават показания, ще бъде ръководена от пенсионираната съдийка Вирджиния Бел.

Комисията ще извърши оценка на събитията около стрелбата, както и на ситуацията с антисемитизма и социалното единство в Австралия, и се очаква да представи заключенията си до декември тази година, посочва Ройтерс.