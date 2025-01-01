Австралийският премиер Антъни Албанезе нарече Ахмед ал Ахмед, обезвредил един от нападателите на плажа Бондай в Сидни, национален герой и заяви, че действията му са пример за смелост и човечност, предаде ДПА.

"Ахмед ал Ахмед е истински австралийски герой. Той е скромен човек, решил да действа (в нужния момент - бел. ред.), неговата смелост е вдъхновение за всички австралийци", каза пред журналисти Албанезе, след като посети 43-годишния мъж, роден в Сирия, в болницата, в която е настанен.

Австралийската полиция: Масовото убийство в Сидни е вдъхновено от „Ислямска държава“

На видеозапис се вижда как Ал Ахмед приближава единия от двамата нападатели в гръб и му отнема със сила оръжието. При схватката той е получил огнестрелни рани в рамото и се очаква утре да бъде подложен на допълнителна операция, каза Албанезе.

БТА

"Ал Ахмед отишъл в Бондай с приятели и роднини [...], а се оказал на мястото в момент, когато хора били застреляни пред очите му", отбеляза премиерът. Албанезе каза също, че се е запознал с родителите на Ал Ахмед, които са в Австралия на посещение при сина си. Те много се гордеят с него, заяви той.

Според австралийска медия и други хора са появили гражданска смелост при нападението. В. "Сидни морнинг хералд" съобщава, че кадри от камерата на предното стъкло на автомобил показват как двойка се опитва да обезвреди същия нападател, докато той излиза въоръжен от превозно средство, като го принуждава да легне на земята и избиват пушката от ръцете му.

По-късно кадри, заснети от дрон, са показали двамата да лежат мъртви един до друг на земята, посочва изданието. Самоличността им не е огласена публично. В. "Гардиън" съобщи за видео, на което се вижда как мъж замеря с предмети нападателя, след като той е бил разоръжен. Дъщерята на този човек го е разпознала на кадрите и е казала, че той е сред убитите, пише изданието.

По-рано представители на австралийската полиция заявиха, че нападението на плажа Бондай, при което бяха убити 15 и ранени 42-ма души, е терористична атака, повлияна от джихадистката групировка "Ислямска държава".