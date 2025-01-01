Антъни Албанезе и Ахмед ал Ахмед
Антъни Албанезе и Ахмед ал Ахмед / БТА

Мъжът, провъзгласен за герой за това, че се нахвърли върху стрелеца по време на терористичната атака в Бондай, Австралия, заяви, че е действал, за да попречи на убийството на още хора, предадоха Пи Ей медия/ДПА.

Кадри от разоръжаването на стрелеца Саджид Акрам от собственика на магазин в Сидни Ахмед ал Ахмед, преди самият той да бъде ранен, обиколиха света.

Петнадесет души загинаха и десетки други бяха ранени, когато въоръжени мъже откриха огън по тълпа от над 1000 души, празнуващи Ханука в Арчър Парк в Бондай на 14 декември.

Един от въоръжените мъже, Навийд Акрам, е обвинен в 59 престъпления, а баща му, Саджид, беше застрелян от полицията на място.

В интервю за телевизия Си Би Ес Ахмед, който беше прострелян четири пъти след като се намеси, каза, че просто е искал да спаси повече животи.

"Целта ми беше просто да му взема оръжието и да го спра да убива хора, да не убива невинни хора", каза той.

"Знам, че спасих много хора, но съжалявам за загиналите."

Той описа момента, в който скочи на гърба на стрелеца, за да му отнеме оръжието: "Скочих на гърба му, ударих го. Хванах го с дясната си ръка и започнах да му говоря, знаете, да го предупреждавам, да пусне оръжието, да спре да прави това, което прави, и всичко стана много бързо.

"Емоционално, направих нещо, усещах сила в тялото ми, в мозъка ми... Не искам да виждам хора да умират пред очите ми, не искам да чувам оръжието му, не искам да виждам хора да крещят и да молят за помощ, душата ми ме накара да направя това."

Родителите на Ахмед казаха пред Австралийската радио-телевизионна корпорация, че той е бил прострелян четири-пет пъти в рамото.

Кампанията GoFundMe събра 2,5 млн. австралийски долара (1,7 млн. щатски долара). Чекът беше връчен на Ахмед, докато се намираше на болнично легло, от съорганизатора акцията Закери Дерениовски.

Пламен Йотински/БТА
