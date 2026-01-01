Повишена е лавинната опасност в планините поради високите температури, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

На повечето места облачността е разкъсана, с умерени ветрове във високите части на планините.

Условия за ски има във всички зимни курорти, лифтовите съоръжения работят, посочиха от ПСС.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде облачно. След пладне ще има валежи от дъжд, които над 1400-1600 метра надморска височина ще преминават в сняг. Ще духа силен, по високите части – временно бурен, северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 1°.