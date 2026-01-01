Близки и познати на загиналото семейство на Околовръстния път на Пловдив протестираха пред съда с искане за бърз и справедлив процес и максимална присъда за шофьора на тежкотоварния автомобил, предизвикал катастрофата.

Делото срещу него започа днес в Окръжния съд в града. Той е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост на повече от едно лице, което е особено тежък случай.

След като цяло семейство загина край Пловдив: Започна обследване на Околовръстното

Инцидентът се случи в края на ноември миналата година на кръстовището на околовръстния път и отбивката за квартал "Коматево". Шофьорът Джунейт Дюлгеров, на 24 години, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил челно в лекия автомобил на семейството. На място загинаха 43-годишната шофьорка на автомобила и двама нейни спътници – 42-годишният ѝ мъж мъж и 14-годишното ѝ дете. Друго дете на семейството, на седем години, пострада тежко и се лекува дълго в болница.

Христина Чалъкова, майка на загиналата жена, настоя съдът да бъде максимално строг. Седемгодишната ѝ внучка, която оцеля в катастрофата, вече ходи на училище, но по думите на баба ѝ е дълбоко белязана за цял живот.

Фатална катастрофа край Пловдив: Загинаха трима души от едно семейство, дете е тежко ранено

При определянето на мярката за неотклонение на Дюлгеров беше съобщено, че справката за нарушенията на пътя, които е извършил, е четири страници. Той има свидетелство за управление на тир от две години, като за периода оттогава досега има десет наказателни постановления и 20 фиша - всякакви нарушения на Закона за движение по пътищата.

Катастрофата предизвика протести, които настояха за незабавно премахване на мантинелите на околовръстния път. Другото им искане бе за незабавно започване на проекта за разширяване на пътя. Беше извършено обследване на пътя от Европейския център за транспортни политики, което констатира редица проблеми на участъка. Агенция „Пътна инфраструктура“ предложи два варианта за повишаване безопасността на движението в 14-километровия участък - частично изместване на мантинелите или цялостно намаляване на допустимата скорост на движение в целия участък до 50 км/ч и премахване на мантинелите.