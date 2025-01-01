Окръжният съд в Пловдив остави в ареста шофьора на камиона от катастрофата със загинало семейство на Околовръстния път на Пловдив.

Джунейт Дюлгеров е отказал да даде обяснения. Това коментира пред журналисти прокурор Владимир Вълев. По думите му до инцидента се стига след загуба на внимание от страна на Дюлгеров, като най-вероятно се касае за използване на мобилен телефон.

БТА

На 24-годишния шофьор е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на повече от едно лице, което е особено тежък случай. Държавното обвинение настояваше за мярка за неотклонение "задържане под стража". По това обвинение е предвидено наказание от 15 до 20 години затвор.

БТА

"Справката за нарушения на пътя на Дюлгеров е четири страници", каза Вълев. Той има книжка за тир от две години, като за периода оттогава досега има десет наказателни постановления и 20 фиша - всякакви нарушения на Закона за движение по пътищата.

БТА

"Именно системното неспазване на закона води до този трагичен инцидент", коментира още прокурорът. Едно от нарушенията е за това, че е шофирал без книжка. Прокурорът посочи, че загиналата шофьорка има свидетелство за правоуправление от повече от 20 години и има едва две нарушения.

Защитникът на Дюлгеров - адвокат Георги Кутрянски, поиска в съдебната зала на подзащитния му да бъде наложена мярка "домашен арест". "От събраните до момента доказателства не може да се направи предположение, че той може да извърши друго престъпление, а деянието, което е извършил, е по непредпазливост", посочи юристът.

БТА

Той допълни, че Дюлгеров е млад, неосъждан, трудово зает, с добри характеристични данни. Той е родом от Смолян, живее под наем в Пловдив, работи в транспортна фирма като шофьор.

БТА

"Дюлгеров има два автомобила, които шофира той и членове на семейството му, като всички нарушения се пишат на негово име и той ги заплаща, въпреки, че не всички са извършени от него", коментира Кутрянски. В залата присъстваха близки на Дюлгеров. Решението на съда може да бъде обжалвано пред Апелативен съд-Пловдив.

Припомняме, че на 24 ноември вечера товарен автомобил, управляван от 24-годишният мъж, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил челно в лек автомобил.

БТА

На място са загинали 43-годишната шофьорка на автомобила и двама нейни спътници - 42-годишен мъж и 14-годишно дете. Друго дете, на 7 години, което е пътувало в обезопасително столче, е отведено в болница в тежко състояние.