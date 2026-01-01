/ istock

Хеликоптер на Военновъздушните сили на иранската армия се разби в централната провинция Исфахан, като при инцидента са загинали най-малко двама души, съобщиха държавните медии, цитирани от АФП.

„За съжаление пилотът и вторият пилот загинаха при инцидента“, обяви Иранската държавна телевизия, без да уточнява причините за катастрофата.

Очаквайте подробности!

 

БГНЕС
Свят