Хеликоптер на Военновъздушните сили на иранската армия се разби в централната провинция Исфахан, като при инцидента са загинали най-малко двама души, съобщиха държавните медии, цитирани от АФП.
A helicopter crashed a short while ago in the city of Darchah, near Khomeini Shahr in Isfahan Province.— The Middle Eastern (@TMiddleEastern) February 24, 2026
According to Iran’s state broadcaster, the crash occurred within the grounds of the city’s fruit and vegetable market complex. The circumstances of the incident remain unclear,… pic.twitter.com/iQTskQMLKK
„За съжаление пилотът и вторият пилот загинаха при инцидента“, обяви Иранската държавна телевизия, без да уточнява причините за катастрофата.
Очаквайте подробности!