Основният наказателен съд на Скопие наложи на бившия вицепремиер на Северна Македония Артан Груби мярка за неотклонение „домашен арест“ за 30 дни с 24-часов надзор, съобщи МИА.

Груби беше задържан вчера сутринта на границата с Косово, след като беше издирван над една година, за да отговаря по разследване за присвояване на 8 млн. евро от Държавната лотария на Северна Македония в съучастие с бившия директор на лотарията Перпарим Байрами.

Артан Груби беше вицепремиер и министър за политическата система и отношенията между общностите на Северна Македония в периода от 2020 до юни 2024 г. като представител на албанския Демократичен съюз за интеграция (ДСИ).