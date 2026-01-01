„Няма да отстъпя от позицията, че допълнителни средства за транспорта не могат да бъдат отпускани без реални реформи, прозрачност и контрол върху управлението на системата. Уважавам труда на хората в транспорта, но устойчивите решения изискват отговорност“, заяви кметът на София Васил Терзиев след среща с транспортните синдикати.

“Защо докато бяха в управление тези, които имат мнозинство в общинския съвет и в парламента, протести на синдикатите нямаше? Защо не се запушиха дупките в бюджета и няма устойчив път за години напред”, пита Терзиев.

На срещата, проведена на 23 февруари, бяха обсъдени исканията за увеличение на основните заплати, уеднаквяване на бонусните системи, подобряване на условията на труд, както и необходимостта от дългосрочна финансова рамка със Столична община и държавата.

Позицията на синдикатите по време на срещата беше: “Ние така или иначе протести ще правим.”

В отговор на това кметът коментира: “И в един момент осъзнаваш, че разговорът не е за числа. Не е за устойчивост. Не е за доброто на хората в системата. Не е за бъдещето на транспорта. Разговорът дори не е разговор. А е уведомление за предварително взето решение.”

“А от вас искам да следите внимателно как се развива този разговор и когато видите отрудените транспортни служители на улицата, с лилави и сини найлончета на гръб и тежки знамена, помнете, че там са ги извели хора, които не ги е грижа нито за бъдещето на тези работници, нито за транспорта, нито за София”, подчерта Терзиев.

Финансовата реалност Кметът отново подчерта, че системата в момента е в недостиг от десетки милиони лева, а приоритетът на общината е да не се намаляват линии и персонал.

„Само 50 евро увеличение на заплатите означава около 7,5 млн. евро допълнителен разход за бюджета на София. В момента целта ни е да запазим обема на услугата и работните места, а не да създаваме нов структурен дефицит“, заяви Терзиев.

Той отново подчерта, че средствата следва да се насочват целево – там, където недостигът на кадри е най-сериозен, а не чрез механични увеличения.

„Никога не сме били против по-високите възнаграждения. Но те трябва да са устойчиви и финансово обезпечени. Не можем да решаваме днешния проблем така, че утре да създадем по-голям“, допълни кметът.

Управлението е част от проблема

По време на срещата беше поставен и въпросът за липсата на подобрение в управлението и контрола върху разходите в транспортната система. „Когато има съмнения около договори за милиони – за автобуси или за гориво – няма как да искаме повече средства, без първо да въведем прозрачност и отчетност“, заяви Терзиев.

В тази връзка той отново настоя за:

смяна на ръководството на „Столичен автотранспорт“;

независим одит на транспортните дружества.

Относно опасенията за концесиониране

Заместник-кметът по транспорта Виктор Чаушев уточни, че не се предвижда концесиониране на операторите, а възлагане на комплексни услуги (доставка и поддръжка на подвижен състав) с цел оптимизиране и предвидимост на разходите.

Дългосрочен хоризонт

„Не можем всяко тримесечие да зависим от извънредна помощ от държавата, за да плащаме заплати и текущи разходи. София има нужда от стабилен модел на финансиране, а не от решения от криза до криза“, заяви Терзиев.

Кметът подчерта, че диалогът със синдикатите ще продължи, но рамката остава ясна – баланс между възнаграждения, условия на труд и инвестиции в модернизация.

„Управлението не е състезание по обещания. То е отговорност за това какво ще остане след нас“, завърши Васил Терзиев.