Заради гъста мъгла в района на протока Босфора от 04:53 ч. местно време (03:53 ч. българско време) тази сутрин е преустановено движението на кораби и в двете посоки, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на съобщение на Турската брегова охрана.

Мъглата е засегнала и пътното движение в Истанбул в районите Бешикташ, Саръйер, Юмрание, Юскюдар, Бейкоз, Чекмекьой, Санжактепе и Аташехир, където видимостта е намалена значително. Препоръчва се на шофьорите да се движат с повишено внимание.

Заради метеорологичните условия са отменени и част от фериботните линии, свързващи европейската и азиатската част на града.

Движението в Босфора се очаква да бъде възстановено след разсейването на мъглата.