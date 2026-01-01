88-годишна жена пострада при пожар в жилището си в Перник, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 16 март на ул. „Ю. Гагарин“ в квартал "Изток".

Огънят е бил бързо локализиран, но собственичката на апартамента е получила леко замайване след вдишване на токсични газове.

На жената е оказана медицинска помощ и няма опасност за живота ѝ. Пожарът е унищожил част от домашното имущество и е причинил опушване на стените в жилището.

По първоначални данни причината за инцидента е късо съединение.