88-годишна жена пострада при пожар в жилището си в Перник, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 16 март на ул. „Ю. Гагарин“ в квартал "Изток".
Огънят е бил бързо локализиран, но собственичката на апартамента е получила леко замайване след вдишване на токсични газове.
На жената е оказана медицинска помощ и няма опасност за живота ѝ. Пожарът е унищожил част от домашното имущество и е причинил опушване на стените в жилището.
По първоначални данни причината за инцидента е късо съединение.