Парламентарната група на ДПС-Ново начало днес внася сигнал до Европейската прокуратура (EPPO) във връзка с твърдението на служебния министър на здравеопазването Михаил Околийски, че “една шепа олигарси злоупотребяват с европейските фондове и в момента се злоупотребява с Плана за възстановяване и устойчивост”.

Това става ясно от съобщение от пресцентъра на ДПС-НН. От там добавят, че партията призовава служебния министър Околийски да назове имената на олигарсите, „а не да внася тревога в обществото, боравейки с полуистини и недоизказани обстоятелства, само за да демонстрира някаква съмнителна политическа активност“.

„Имената на олигарсите трябва да бъдат назовани и осветени! Подобни негативни явления трябва да бъдат пресрещани с нулева толерантност и нетърпимост, особено когато се касае за толкова чувствителен за обществото сектор като здравеопазването“, категорични са от партията на Пеевски.