23-годишният Иван Иванов, който уби по жесток начин 11-годишната Никол в Бургас, нанесе прободни рани с нож на жена, предава flagman.bg.

На 16 март е подаден сигнал от УМБАЛ-Бургас за пациент с прободни рани по тялото, съобщиха от полицията.

Установено е, че това е 25-годишна жена, която е обяснила, че по-рано в апартамент в бл. 602 в жк. "Меден Рудник", познат мъж с нож ѝ е нанесъл порезни рани по ръцете, гърдите и задната част на тялото - без нараняванията да са опасни за живота.

Съдът реши: Осем години затвор за Иван, който уби 11-годишната Никол (СНИМКИ)

Той е бил под наем в апартамента и е задържан. Пострадалата жена е настанена в болница. По случая се води разследване.

Припомняме, че Иванов излежа 6-годишна присъда за убийството на Никол и е на свобода от 2023 година. 11-годишното момиче беше открито с прерязано гърло в асансьор на блок в комплекс „Меден рудник“. Жестокото убийство беше извършено в края на 2017 г.

Тогава извършителят на престъплението е на 15 години. Той е бил задържан в дома му на 21 август, ден след случая. В края на септември 2018-а Бургаският окръжен съд признава Иван за виновен за умишленото убийство на ученичката Никол.

ВКС намали присъдата на Иван, който уби 11-годишната Никол в Бургас

Наложено му бе наказание от 8 години затвор при първоначален общ тежим, като се приспадна времето, в което е бил в ареста. Семейството му бе задължено да заплати 150 хил. лв. кръвнина на майката на убитото момиче.

През март 2019-а присъдата бе потвърдена от Апелативния съд в Бургас. Няколко месеца по-късно - през ноември 2019-а, Върховният касационен съд намали срока на наложеното наказание на 6 години.