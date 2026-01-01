Наблюдателите на цъфтежа на вишните от японското правителство съобщиха за първото разцъфтяване на любимите дървета в три града, което означава официално начало на сезона на сакурата, съобщи Асошиейтед прес.

Представители на Японската метеорологична агенция разгледаха дърво от вида „Сомей Йошино“ на три места – град Кочи в югозападната част на страната, както и в префектурите Гифу и Яманаши в Централна Япония, и обявиха, че са открили повече от пет цветчета на всяко дърво – минимумът, който се изисква за съобщението.

Дървото в Кочи е цъфнало първо за трета поредна година, шест дни по-рано от обичайното, казват от агенцията. Дръвчетата в Гифу и Яманаши са подранили с девет дни.

Шинобу Имото от метеорологичната агенция в Кочи заяви пред телевизия TBS, че малкото количество валежи през зимата и по-дългите часове слънцегреене вероятно са помогнали за по-ранния цъфтеж.

Цъфтенето на вишните, или сакура, обикновено достига своя пик в края на март и първите дни на април, когато страната отбелязва началото на новата учебна и бизнес година. Много японци обичат да се разхождат или да си правят пикник под дърветата.

В последните години живеещите близо до цъфтящите дървета се оплакват от замърсяване, шум и други проблеми, свързани със свръхтуризма.

Сакурата оказва дълбоко влияние върху японската култура в продължение на векове.