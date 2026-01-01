Главен инспектор Георги Гатевски застава начело на Районното управление в Карлово, съобщиха от ОД на МВР.

На ръководния пост той е назначен със заповед на главНИЯ секретар на МВР и на 16 март той бе официално представен пред колегите си от директора на ОД на МВР - Пловдив ст. комисар Васил Костадинов.

Гатевски е роден през 1981 г. в Карлово. Притежава диплома за завършена магистратура по специалност "Икономика на отбраната и сигурността" в Университета за национално и световно стопанство.

Цялата му кариера в системата на МВР преминава в редиците на районното управление в подбалканския град. През 2003 г. започва като полицай, а след това заема различни изпълнителски длъжности по линия на охранителна и криминална полиция.

В началото на 2019 година става началник на група "Патрулно-постова дейност", а няколко месеца по-късно - и на сектор "Охранителна полиция", който оглавява до настоящото преназначаване.

За постигнати високи резултати в работата си гл. инспектор Гатевски е награждаван многократно от ръководството на МВР и Областната дирекция.