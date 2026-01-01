Нов случай на треска чикунгуня е регистриран в Пловдив. Това съобщи директорът на дирекция „Надзор на заразните болести“ д-р Милена Панайотова в Регионална здравна инспекция в Пловдив.

Жена на възраст около 64 години наскоро се е завърнала от почивка на Сейшелските острови. По време на престоя си тя редовно е използвала репеленти, закупени на място, с цел да се предпази от заболявания, предавани от комари. Въпреки това е усещала ухапвания от комари.

На 10 март започнала да усеща първите симптоми - силни болки в големите стави, най-вече в глезените, коленете и тазобедрените стави. Появила се и субфебрилна температура.

Д-р Панайотова обясни, че жената е медицински работник и знаейки откъде се е върнала скоро, веднага е потърсила медицинска помощ и е дала кръв за изследване. Пробата е била изпратена за анализ в Националния център по заразни и паразитни болести, където диагнозата е потвърдена.

„Тя се чувства добре, лекува се вкъщи симптоматично и не се налага хоспитализация“, обясни още д-р Панайотова. Никой от спътниците ѝ не е съобщил за подобни оплаквания.

По думите на д-р Панайотова инфекции с вируса чикунгуня се предават чрез ухапвания от комар, който е бил заразен с вируса, а лечението е симптоматично, като няма специфично лечение.

Симптомите на заболяването често наподобяват тези при Денга и Зика. Най-характерни са високата температура и силната болка в ставите. Възможни са също подуване на ставите, мускулни болки, главоболие, гадене, умора и кожен обрив.

Това е вторият случай на заболяването в Пловдив от началото на годината. Предишният отново бе при жена, която е посрещнала Нова година на Сейшелите.

Какво представлява вирусът Чикунгуня?

Чикунгуня е вирусно заболяване, предавано чрез ухапване от комари (вид Аедес), не се предава от човек на човек. Симптомите включват внезапна треска, силни ставни болки, мускулна слабост, обрив и умора.

Обикновено се подобряват в рамките на седмица, но болката в ставите може да продължи с месеци, дори години. Рискът от фатален изход е малък, но възрастните хора и децата са уязвими.

Епидемичните огнища са типични за тропиците, но настоящата вълна е изключителна за Китай, където заболяването досега не е било ендемично.

Мащаб и реакция

През юни-юли 2025 година избухна внезапен скок на случаите. Само в една седмица бяха регистрирани близо 3 000 нови заразени в Гуандун, а в момента заболяването е установено в поне 12 града, в това число и Хонконг.