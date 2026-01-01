Вече е регистриран първият случай на треска чикунгуня в България, каза главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. По думите му заразеният е бил на почивка на Сейшелските острови. „Миналата година имахме случаи на коремен тиф, „внос“ от Индия, всяка година обичайно се регистрират и по два - три случая на малария“, посочи експертът.

Той каза още, че заразеният с треска чикунгуня вече е добре, няма да се стигне до усложнения или до фатален изход. Важното е обаче приносителите на такива редки болести да бъдат откривани навреме от системата за надзор, за да нямат контакти у нас и да не се превърнат „вносните“ случаи в местни, подчерта Кунчев.

Какво представлява вирусът Чикунгуня?

Чикунгуня е вирусно заболяване, предавано чрез ухапване от комари (вид Аедес), не се предава от човек на човек. Симптомите включват внезапна треска, силни ставни болки, мускулна слабост, обрив и умора. Обикновено се подобряват в рамките на седмица, но болката в ставите може да продължи с месеци, дори години. Рискът от фатален изход е малък, но възрастните хора и децата са уязвими.

Епидемичните огнища са типични за тропиците, но настоящата вълна е изключителна за Китай, където заболяването досега не е било ендемично.

Мащаб и реакция

През юни–юли 2025 година избухна внезапен скок на случаите. Само в една седмица бяха регистрирани близо 3 000 нови заразени в Гуандун, а в момента заболяването е установено в поне 12 града, в това число и Хонконг.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Модерна лаборатория за PCR диагностика бе открита днес официално в Регионалната здравна инспекция във Варна. Сред гостите на събитието бяха доц. Ангел Кунчев, зам.-областният управител Айрие Ибрямова, зам.-кметът Снежана Апостолова, представители на Медицинския университет и на здравни заведения и институции. Лабораторията е оборудвана с финансовата подкрепа на Азиатско-европейската фондация, чрез посолството на Япония у нас.

Досега в областта на общественото здраве функционираше само една такава лаборатория - в София, посочи доц. Кунчев. Той изтъкна, че с експертната помощ на Световната здравна организация и финансовата на Азиатско-европейската фондация страната ни ще разполага с още две. Освен тази във Варна, до два - три месеца ще бъде открита и в Пловдив, посочи Кунчев.

Новите лаборатории ще дадат възможност за много бърза и прецизна диагностика на различни патогени, каза главният държавен инспектор. Той допълни, че не е от значение капацитетът на лабораторията, а с какви набори за изследвания ще разполага. Според Кунчев в началото тя ще работи по-ограничено, като се изследват различните видове хипатити, СПИН и др. Има обаче разработени методики за много други болести, включително по-екзотични, посочи държавният инспектор. По думите му става въпрос за рядко срещани болести, които с промяната в климата и с развитието на туризма стават все по-актуални и за нашата страна.