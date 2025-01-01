Фошан, провинция Гуандун – Югът на Китай преживява най-голямата си епидемична вълна от вируса чикунгуня, пренасян от комари. До началото на август са регистрирани над 10 000 случая, като над 7 000 от тях са в град Фошан — епицентър на разпространението.

Вирус, пренасян от комари, принуди Китай да въведе мерки като при COVID пандемията

Какво представлява вирусът Чикунгуня?

Чикунгуня е вирусно заболяване, предавано чрез ухапване от комари (вид Аедес), не се предава от човек на човек. Симптомите включват внезапна треска, силни ставни болки, мускулна слабост, обрив и умора. Обикновено се подобряват в рамките на седмица, но болката в ставите може да продължи с месеци, дори години. Рискът от фатален изход е малък, но възрастните хора и децата са уязвими.

Епидемичните огнища са типични за тропиците, но настоящата вълна е изключителна за Китай, където заболяването досега не е било ендемично.

Мащаб и реакция

През юни–юли избухна внезапен скок на случаите. Само в една седмица са регистрирани близо 3 000 нови заразени в Гуандун, а в момента заболяването е установено в поне 12 града, в това число и Хонконг.

Правителството предприе строги мерки, характерни за COVID-19: хвърляне на инсектициди от дронове, освобождаване на риби и „комари-убийци“, ларвицидна обработка на площи, изискване за наличието на противокомарни мрежи в болници, дезинфекция на обществените пространства и лични домове, както и глоби до 10 000 юана за стояща вода – потенциално леговище на комари.

Международна реакция и мерки за пътуване

Външни здравни агенции наблюдават ситуацията с тревога. Американският CDC издаде предупреждение от ниво 2 за пътуващите към провинцията Гуандун и препоръчва ваксинация, ако е възможна. Тайван вече потвърди първия си вносен случай от Китай, което подчертава рискът от международно разпространение.

Експертното мнение

Според вирусовия наблюдател на Wellcome Sanger Institute, професор Роджър Хюсън, мащабът на разпространението е безпрецедентен и се подпомага от климатични фактори и липсата на устойчив имунитет в китайското население Wellcome Sanger Institute Blog. Австрялиски експерт подчерта, че вирусът не притежава пандемичен потенциал като COVID-19, но алъртността към провеждането на ясна и прозрачна политика трябва да се усили, особено при пренос от пътешественици.

Срещу чикунгуня Китай възстановява антиковид мерки. Вирусът, макар и рядко смъртоносен, причинява тежки ставни болки и налага масови превантивни дейности. Световните здравни организации наблюдават ситуацията, като препоръчват предпазни мерки за пътуващите.