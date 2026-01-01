Служители на Районното управление във Вършец работят по изясняване причините за смъртта на домашно куче в града, съобщиха от Областната дирекция на МВР в

На 23 февруари 2026 г. в 08.10 ч. местна жителка на 43 г. съобщила, че в дома ѝ е починало кучето ѝ (смесена порода), което било със симптоми на отравяне от три дни. Собственичката го водила на ветеринарен лекар за лечение, а след това го прибрала в стая на жилището си.

По случая е извършен оглед. Трупът на животното е транспортиран във ветеринарна клиника в Берковица за аутопсия и установяване причините за смъртта.

Образувано е досъдебно производство.

