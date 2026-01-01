Новият областен управител на Варна Атанас Михов встъпи официално в длъжност и пое поста от предшественика си проф. Андрияна Андреева.

На церемонията тя посочи, че напуска администрацията с чувство за изпълнен дълг. Андреева допълни, че се е наложило да ръководи Областната управа във време, съпроводено от изпитания и кризи, и благодари на екипа, че се е справил и е доказал, че когато има професионализъм, задачите на са чак толкова трудни.

"Варна заслужава да има силно управление", каза още Андреева и изрази надежда, че новият областен управител ще продължи да работи с дух и активност.

"Очаква ни голямо предизвикателство, не само администрацията, а цялата страна", каза Михов. Той увери, че ще продължи проектите, започнати от предходния областен управител.

Михов допълни, че ще работи в близко сътрудничество с дирекцията на МВР във Варна, на която е бил директор. "Там работят много съвестни служители", каза новият областен управител и изрази увереност, че през април изборите ще бъдат спокойни и демократични.