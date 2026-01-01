Поисканото от "Има такъв народ " (ИТН) и насроченото за днес изслушване на служебния земеделски министър Иван Христанов в пленарната зала няма да се проведе.

Председателстващият заседанието Костадин Ангелов съобщи, че е постъпило писмо от служебния министър до председателя на Народното събрание (НС) Рая Назарян, в което Христанов пише, че поради неотложни ангажименти не може да се яви в парламента и моли да не бъде включван в работата на НС.

Това предизвика недоволство у различни парламентарни групи.

Станислав Балабанов (ИТН) коментира, че става тенденция "някои хора" да са ангажирани. Той направи процедурно предложение парламентът да проведе гласуване, с което да задължи служебният министър да дойде в пленарната зала.

Не знам как да подложа на гласуване направеното процедурно предложение - залата да гласува да доведем министъра задължително, каза Костадин Ангелов. Да накараме министъра на вътрешните работи да го докара, нека бъдем малко по-пунктуални, настоя той.

Виждам, че днес сте тръгнали да правите всякакви законодателни изстъпления, каза Йордан Иванов от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ).

Атидже Вели от "ДПС-Ново начало" каза, че проблемите на българските земеделци се задълбочават, нужни са спешни решения, а служебният министър се страхува от земеделците, които днес излязоха на протест срещу него, той се скри. Вели настоя да бъдат предприети всички мерки според правомощията, така че Христанов да дойде в НС, за да бъде изслушан по спешните проблеми. По последна информация той е избягал в неизвестна посока от МЗ, след като е подписал писмото до Рая Назарян, каза още Вели.

Не се унижавайте да се занимавате с Христанов, каза Маноил Манев от ГЕРБ-СДС. Най-лесният начин да прецениш тежестта на един политик и министър е да го видиш как като мишка се крие от НС, добави Манев.

Хамид Хамид ("ДПС-Ново начало") каза, че в правилника на НС по предложение на Атанас Славов от ПП-ДБ е записан текст гражданите, административните служители при повикване да се явяват в парламента и при неизпълнение на това задължение да носят юридическа отговорност. Моля, да се задействат всички механизми да се потърси тази отговорност от Христанов, каза Хамид.

Не знам какво да предприема, никой от вас не ми помага, чета внимателно правилника, отговори председателстващият заседанието Костадин Ангелов.

Часове наред се чудим как да докараме един министър, може би е добре да се обърнете към президента г-жа Йотова, с чийто подпис това правителство управлява, каза Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало". Да звъннете на г-жа Йотова от името на залата и да я помолите да упражни някакъв контрол върху тези, които са назначени с нейния подпис, каза още Цонев. Ние също имаме вина, защото допуснахме да имаме това правителство. Институционално подкопаваме държавата с това правителство, допълни Йордан Цонев.

Костадин Ангелов помоли сътрудниците на НС да се свържат с кабинета на Йотова и да се информират какви са възможностите за упражняване на контрол върху назначения от нея служебен министър на земеделието

Красимира Катинчарова от "Величие" предложи този разговор да спре.