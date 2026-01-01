На територията на област Смолян се провежда специализирана полицейска операция, насочена към противодействие на престъпления, свързани с политическите права на гражданите и нарушения на изборното законодателство. Същевременно се работи и за ограничаване на конвенционалната престъпност.

Действията се координират от ОДМВР Смолян, като в операцията участват полицейски служители от всички звена – районните управления в областта, „Криминална полиция“, „Икономическа полиция“, „Охранителна полиция“, „Пътна полиция“, както и служители от Зоналното жандармерийско управление – Пловдив.

Полицейското присъствие е засилено във всички рискови райони. Екипите работят за противодействие на изборни нарушения и битовата престъпност. Акцията включва и активна работа с криминално проявени лица във връзка с изборния процес. Засилен е и контролът по пътищата.

В хода на операцията, до 15:00 ч., са извършени проверки на 744 граждани и 451 моторни превозни средства. Проверени са и адреси във връзка с установяване на действителното пребиваване на регистрираните лица. За констатирани нарушения по Закона за движение по пътищата са съставени 17 акта и 49 фиша. На 10 души са съставени предупредителни протоколи във връзка с изборното законодателство.

Установени са двама души, обявени за общодържавно издирване. Образувани са и две бързи производства, като са задържани двама.

Установен е шофьор, управлявал автомобил след употреба на алкохол. В Доспат е спрян за проверка 20-годишен мъж от Дряново, като при извършен тест с техническо средство е отчетена концентрация от 1,26 промила алкохол в издишания въздух.

При извършена проверка в жилище, обитавано от 20-годишен мъж в Смолян, са открити наркотични вещества. Иззети са 41,1 грама марихуана, разпределена в 17 пакетчета, както и 1,88 грама кокаин. Работата по случая продължава.

Образувана е и административна преписка във връзка с установено държане на акцизни стоки без бандерол – иззети са 11 кутии вейп устройства.

От полицията припомнят, че всеки, който разполага с информация за престъпления, свързани с изборния процес или други нарушения на закона, може да подаде сигнал на телефон 112 или на специалния имейл на МВР.