Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии – INSAIT, който е част от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ще представи ново поколение изкуствен интелект за всички българи, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

Предстои официалното представяне на BgGPT 3.0 – новото поколение национален български езиков модел – технология от стратегическо значение за суверенитета на България в изкуствения интелект. Разработката е на INSAIT – Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийския университет.

Целта на събитието е първо пред медиите да се представи новото поколение национален чат BgGPT 3.0, новите възможности и неговото ключово значение за България. В сравнение с предишните версии BgGPT 3.0 може да се справя с много по-сложни и специфични задачи и да се използва много по-удобно от хората. Така българските граждани ще имат достъп до продукт на световно ниво, обучен на техния роден език, който ще могат да ползват напълно свободно.

На представянето ще има демонстрация на изцяло новите възможности на платформата BgGPT 3.0 и моделите зад нея, за да се разберат ползите за институциите и индустрията в България, поясняват от МОН.

На 15 януари 2024 г. Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии - INSAIT, който е към Софийския университет, представи BgGPT - първият отворен голям езиков модел с изкуствен интелект (ИИ) от последно поколение, създаден за българската държава, за потребителите, за публичните и частните организации. В представянето тогава участваха министър-председателят акад. Николай Денков, министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков, ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски" проф. Георги Вълчев, проф. Мартин Вечев, научен директор на INSAIT, и инж. Борислав Петров, изпълнителен директор на изследователския институт, както и представители на Швейцария.