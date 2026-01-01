23-годишен българин e бил арестуван в Солун в ранните часове на днешния ден, съобщи ProtoThema.

Органите на реда са реагирали на сигнал за кражба на автомобил, като 23-годишният българин и още един наш сънародник, който се издирва, са направили опит да откраднат още едно превозно средство, но без успех.

Откраднатата кола е била засечена от полицейски екипи. Униформените се опитали да спрат автомобила, но водачът не се подчинил.

Последвала гонка, като в района на Неа Магнисия българинът загубил контрол и се блъснал в електрически стълб. Полицаите успели да задържат 23-годишния българин, но съучастникът му успял да избяга.

Срещу 23-годишния, както и срещу издирваното лице, са образувани досъдебно производства за кражба и неизпълнение на полицейско разпореждане.