Българинът Петър Димитров Мирчев се изправи пред федерален съд в САЩ, след като беше екстрадиран от Испания по обвинения за участие в международна схема за трафик на наркотици и оръжие. Делото разкрива мащабна престъпна мрежа, снабдявала един от най-опасните мексикански картели с военна техника, съобщиха от щатската прокуратура.

Мирчев е обвинен в заговор за разпространение на кокаин, както и в заговор за притежание и трафик на огнестрелни оръжия и взривни устройства.

В същото разследване фигурира и кенийският гражданин Елиша Одхиамбо Асумо, който е екстрадиран от Мароко в САЩ на 11 март и е изправен пред съд ден по-късно.

По данни от обвинителния акт още от септември 2022 г. Мирчев, Асумо, танзанийският гражданин Субиро Осмунд Мвапинга и угандиецът Майкъл Катунги Мпвейре са участвали в заговор за незаконна доставка на оръжия с военно предназначение на мексикански наркокартели, по-специално на „Халиско Нова Генерация“ (CJNG). Организацията, която доскоро беше оглавявана от покойния вече Немесио „Ел Менчо“ Осегера Сервантес, е сред най-жестоките и влиятелни транснационални престъпни структури в Мексико.

Сред доставяните оръжия са картечници, ракетни установки, гранати, прибори за нощно виждане, снайпери, противопехотни мини и противовъздушни системи.

Разследващите твърдят, че обвиняемите са знаели, че картелът възнамерява да използва оръжията за транспортиране на големи количества кокаин към Съединените щати. На 20 февруари 2025 г. CJNG е обявен за чуждестранна терористична организация съгласно американското законодателство.

Според прокуратурата Мирчев е участвал в серия от срещи с лица, представящи се за представители на картела, като се е съгласил да организира и координира незаконни оръжейни сделки, избягвайки международните правоохранителни органи.

Твърди се, че той е привлякъл Асумо, който e осигурил фалшив сертификат за краен потребител (EUC), чрез който да се прикрие реалното предназначение на оръжията. Асумо и Мвапинга са се сдобили с документа, позволяващ внос на автомати АК-47, от Танзания.

Като тестова доставка Мирчев и съучастниците му са изнесли от България 50 автомата АК-47 с пълнители и боеприпаси, като крайната им дестинация е била картелът CJNG.

Разследването сочи, че групата е планирала още по-мащабни доставки, включително преносими зенитно-ракетни комплекси, противовъздушни дронове и системи ЗУ-23. Мирчев дори изготвил списък с оръжия на стойност около 53,7 млн. евро.

Съдебни документи разкриват, че българинът и преди е бил замесен в оръжейни сделки, включително с известния трафикант Виктор Бут, осъден в САЩ за тероризъм и незаконен износ на оръжие.

На 8 април м.г. Мирчев е арестуван в Мадрид, а Асумо - в Казабланка. Мвапинга е задържан в Акра, Гана, и екстрадиран в САЩ на 25 юли. Четвъртият обвиняем - Мпвейре, все още се издирва.

Всеки от обвиняемите може да получи минимум 10 години затвор, като максималното наказание е доживотен затвор.

Разследването е проведено от специализираното звено на Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (DEA). Участвали са редица международни партньорски агенции, включително институции от Испания, Гана и Мароко.

Случаят е част от операция „Take Back America“ - национална инициатива на американското Министерство на правосъдието, насочена срещу международните престъпни организации, наркотрафика и насилствената престъпност.