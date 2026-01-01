Жури в Лос Анджелис призна Meta и YouTube за отговорни за нанесените вреди на млада жена в резултат на пристрастяващия дизайн на техните платформи за социални мрежи, като осъди компаниите да платят 3 милиона долара обезщетение и отвори пътя за потенциално много по-големи наказателни обезщетения.

Присъдата дава значително предимство на адвокатите на ищците в повече от хиляда подобни висящи дела и сигнализира на технологичната индустрия като цяло, че журитата са готови да държат социалните медийни компании отговорни за последиците върху психичното здраве, причинени от техните дизайнерски решения.

Журито отговори с „да“ на всички седем въпроса във формулярите за присъда за двете компании, като установи, че Meta и YouTube са проявили небрежност при дизайна и функционирането на своите платформи и че тяхната небрежност е била съществен фактор за причиняването на вреда на ищцата, предаде АФП.

12-те съдебни заседатели също така установиха, че и двете компании са знаели или са трябвало да знаят, че услугите им представляват опасност за непълнолетните, че не са предупредили адекватно потребителите за тази опасност и че един разумен оператор на платформа би го направил.

„Отговорността настъпи“, заявиха адвокатите на ищцата. Говорител на Meta каза, че те „с уважение не са съгласни“ с присъдата и ще обмислят възможностите си.