В рамките на проведена акция на територията на област Кърджали е установен човек, който предлагал парични средства с цел влияние върху вота на граждани в предстоящите избори. Това съобщи в профила си във Фейсбук главният секретар на МВР Георги Кандев.

При извършените процесуално-следствени действия в метална каса са открити значителни суми в различни валути: 11 000 евро, 605 000 турски лири, 8 505 британски лири, 6 700 швейцарски франка и 7 900 щатски долара.

По случая е образувано бързо производство за престъпление срещу политическите права на гражданите.