Задържан е ръководителят на Областната пощенска станция в Кърджали съобщи и.д. главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев във Facebook.

Той обясни, че според събраната информация ръководителят на пощенската станция е заплашвал и убеждавал служители на хуманитарна организация да обясняват на получаващи хранителни помощи в кърджалийското село Бенковски, че хранителните продукти се дават от определена партия, за която трябва да гласуват на предстоящите избори на 19 април.

„В хода на бързото производство са разпитани трима души. Двама от тях пред съдия“, съобщи още Кандев.