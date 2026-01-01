Ударни специализирани операции на МВР срещу изборните нарушения се провеждат в редица градове в страната. При действията на полицията има задържани, а при проверки в имоти и търговски обекти са открити списъци с имена, пликове с надписани суми, както и значителни парични средства – сред които близо над 24 000 евро във Вълчедръм, 13 000 евро в Лом и 7000 евро в Бургас. Акциите включват контролно-пропускателни пунктове, обиски на имоти и превозни средства, а целта е противодействие на купения вот, опазване на изборния процес и засилено полицейско присъствие. Това съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев на брифинг пред медиите. По-рано накратко за операциите, заедно със снимки, той обясни и в профила си в социалните мрежи. Действията в цялата страна продължават.

При операция по противодействие на престъпления против избирателните права на гражданите тази сутрин в Бургас бяха задържани шестима души. Установени са списъци с имена, за които има данни, че са във връзка с предстоящите избори. На един от адресите е открита сумата от 7000 евро. В пликове е написана сума от по 50 евро, посочи главният секретар на МВР Георги Кандев.

Той допълни, че на пликовете е била написана сумата от 50 евро.

При друга операция, отново тази сутрин, в Лом е извършена проверка в частен дом и търговски обект, където са били намерени тетрадка с имена и числа. Намерен е и тефтер с 20 имена и числа.

В спалнята на къщата, в гардероб са били открити 12 780 евро. Банкнотите са били предимно с номинал от 50 евро. Част от тях са били поставени в плик, всяка банкнота в отделен.

Главният секретар на МВР съобщи и за друга операция - във Вълчедръм .

На един от адресите са намерени тефтери с имена и ЕГН на хора, както и изписани числа.

На друг адрес, свързан със случая, са намерени 24 500 евро. Собственикът не е могъл да даде обяснение за притежанието на сумата. Образувано е досъдебно производство.

Специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с политическите права на гражданите, се провежда и на територията на областта, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград .

В хода на акцията се извършват проверки на имоти, моторни превозни средства и места, за които има съмнения за евентуална дейност в нарушение на изборното законодателство. В операцията участват полицейски сили от различни структури на областната дирекция, както и екипи на жандармерията. Акцията е насочена към противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и осигуряване на засилено полицейско присъствие в региона. Изградени са и контролно-пропускателни пунктове, където се извършва пълен контрол на преминаващите моторни превозни средства, допълват от ОД на МВР в Разград.

Такава акция в област Разград беше проведена и на 19 март. Преди дни и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев посочи, че са образувани са 57 разследвания, свързани с предстоящите избори.

Специализирана операция стартира и на територията на Кюстендилска област. Тя се осъществява от служители на ОД на МВР и жандармерията. Предстои да станат ясни повече подробности.