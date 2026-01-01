Кралят на Дания Фредерик Десети възложи днес на министър-председателката Мете Фредериксен, лидер на Датската социалдемократическа партия, да води преговори за сформирането на нова правителствена коалиция с две леви партии, съобщи днес кралският дворец, предаде Ройтерс.

Партията на премиера Мете Фредериксен спечели парламентарните избори в Дания

Фредериксен подаде оставката на правителството си пред краля по-рано днес - една техническа формалност след произведени избори.

Датската социалдемократическа партия на Фредериксен получи най-много гласове на изборите. Резултатът от около 22% обаче е най-слабият в нейната история от 1903 г. насам. През 2022 г. социалдемократите получиха 27,6%, отбелязва ДПА.