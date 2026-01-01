Иран е получил 15-точков план от Съединените щати за прекратяване на войната в Близкия изток, съобщиха пакистански официални лица. Това дава надежда за дипломатическо решение, въпреки че Иран заяви, че е изстрелял залп от крилати ракети по американски самолетоносач.

Конфликтът, започнал на 28 февруари с бомбардировъчна кампания на САЩ и Израел срещу Иран, бързо обхвана целия регион, което доведе до скок в цените на петрола и заплаши да дестабилизира световната икономика.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно заяви, че е постигнат напредък в преговорите с Иран през последните дни, въпреки че Техеран отрича да се водят каквито и да било преговори.

Но новопоявилата се дипломатическа активност изглежда набира скорост, след като двама висши служители в Исламабад споделиха пред АФП, че американските предложения за прекратяване на боевете са били „предадени на Иран“ чрез пакистански посредници.

Пакистан се сочи като възможен посредник, предвид дългогодишните му връзки и със съседен Иран, и със Съединените щати, както и близките му контакти в региона.

Въпреки това военната активност не намалява, като цели в Иран, Израел, Ливан, Бахрейн, Кувейт, Йордания и Саудитска Арабия продължават да бъдат обстрелвани.

Иранските военни съобщиха, че крилатите ракети, изстреляни срещу авианоснатата група „Абрахам Линкълн“, са „я принудили да промени позицията си“ и предупредиха за „мощни удари“, когато „вражески флот“ влезе в обсега им.

Междувременно съюзникът на САЩ Израел заяви, че е нанесъл удари по цели в Техеран, както и по съоръжение за разработка на подводници в централния град Исфахан.