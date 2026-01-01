Иранските въоръжени сили съобщиха, че са изстреляли крилати ракети срещу американския самолетоносач USS „Ейбрахам Линкълн“, като предупредиха за последващи удари, ако бойната група навлезе в обсега им.

„Крилатите ракети „Кадер“ на иранските военноморски сили (брегова противокорабна система) бяха насочени към американския самолетоносач USS „Ейбрахам Линкълн“ и го принудиха да промени курса си“, се казва в изявление, излъчено по държавната телевизия и цитирано от АФП.

🚨 BREAKING : 🇺🇸🇮🇷 Iran fired cruise missiles toward the USS Abraham Lincoln near Chabahar, about 250–300 km off its coast.

Командващият иранските военноморски сили адмирал Шахрам Ирани посочи, че движението на групата се следи непрекъснато.

„Движенията на тази враждебна флотилия се наблюдават постоянно и щом навлезе в обсега на нашите ракетни системи, ще бъде подложена на мощни удари от иранските военноморски сили“, подчерта той.