На 26 март в иконната галерия на Рилския манастир ще се проведе втората част на Международния форум за кирилицата „Духовното наследство в дигиталния век“, организиран от държавния глава Илияна Йотова.

Двудневната конференция e под егидата на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО, със съдействието на Министерството на образованието и науката и с подкрепата на Българската православна църква. В нея участват учени от Българската академия на науките и от български университети, както и авторитетни лектори от Германия, Италия, Полша, Румъния, Унгария, Казахстан, Китай.

В 10.20 часа ще започне научната програма, която поставя акцент върху св. Иван Рилски. През тази година се отбелязват 1080 години от неговото успение. На събитието ще присъстват президентът Илияна Йотова и Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил.