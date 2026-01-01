Със заповед на министъра на вътрешните работи на поста заместник-директор на пловдивската полиция застава комисар Венелин Костов, съобщиха от пресцентъра на институцията. Той бе официално представен пред ръководните служители от подразделенията от директора ст. комисар Васил Костадинов, който изрази доверие в личностните и професионални качества на своя заместник. Умението му да работи в динамична среда бе посочено като водещ подход, който следва да се наложи в дейността на целия състав на дирекцията.

Венелин Костов е роден през 1978 година. През 2002 г. завършва висше образование с квалификационна степен „магистър“ в Технически университет – София. В системата на МВР започва работа през септември 2003 г. на длъжност полицай в сектор „Охранителна полиция“ при Второ районно управление (РУ) в Пловдив. В същото подразделение преминава през позицията младши полицейски инспектор, а през 2005 г. заема длъжността младши разузнавач.

През 2008 г. става разузнавач в Трето РУ, където през 2016 г. застава начело на една от групите за противодействие на криминалната престъпност, а през 2018 г. оглавява сектор „Криминална полиция“. През 2020 г. е преназначен като началник на сектор в Дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР. От юни 2021 г. ръководи Трето РУ – Пловдив. Считано от 18 октомври 2023 г., застава начело на РУ – Стамболийски, длъжност, която заема до настоящото преназначаване.

За постигнати високи резултати в професионалната си кариера е награждаван многократно от ръководството на МВР.

БТА припомня, че в началото на месеца ст. комисар Васил Костадинов бе назначен отново за директор на Областната дирекция на МВР в Пловдив. Той е заемал поста и в периода 2022 – 2023 г. През август 2023 г. е освободен от поста директор на Областната дирекция на МВР – Пловдив заради създалото се напрежение във връзка с действията на полицията след убийството в пловдивското село Цалапица на 24-годишния Димитър Малинов.