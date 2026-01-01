Астероид в космоса вече носи името на бившия папа Лъв XIII, предаде ДПА, позовавайки се на Ватикана.

Космическата скала орбитира около Слънцето под новото си наименование (858334) Gioacchinopecci - на рожденото име на Джоакино Печи, който по-късно ще стане папа Лъв XIII (1810-1903).

Италианецът е написал първата социална енциклика на Римокатолическата църква - папско писмо с насоки, изпратено до всички епископи.

Лъв XIII все още е известен като „Папата на работниците". Така го нарича и настоящият папа Лъв XIV.

Наследството на Лъв XIII включва Ватиканската обсерватория, която той основава. Снимки от началото на 20-и век показват куполите на телескопите на обсерваторията върху стените на Папската държава.

Астероидът, носещ името на бившия папа, е открит от литовския астроном Казимиерас Чернис и астронома от Ватиканската обсерватория отец Ричард П. Бойл.

Лъв XIII не е първият папа, на когото е кръстен астероид. Малката планета с име (8661) Рацингер носи името на бившия германски папа Бенедикт XVI (1927-2022).

Астероид е кръстен и на създателя на Григорианския календар папа Григорий XIII (1502-1585).