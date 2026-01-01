Майските празници са перфектният момент за кратко бягство от града. Докато популярните курорти се пълнят бързо, в България все още има десетки по-тихи и по-малко познати места, които предлагат спокойствие, красива природа и автентична атмосфера.

Ето няколко идеи за „скрити“ дестинации, подходящи за 2–3 дни почивка:

♦ Село Ковачевица

Сгушено в Родопите, Ковачевица е като жива картина от миналото. Каменните къщи, калдъръмените улици и тишината го правят идеално място за пълно откъсване. Селото е архитектурен резерват и е запазило автентичния си облик от Възраждането.

В района има множество еко пътеки, а гледките към планината са особено красиви по залез.

Подходящо е за спокойни разходки, фотография и почивка без шум и тълпи.

♦ Водопад „Скока“ край Тетевен

Само на няколко часа от София, този водопад е чудесна идея за еднодневна или уикенд разходка.

През пролетта е особено пълноводен заради топящите се снегове. До него се стига по добре обозначена пътека, подходяща и за хора без сериозна туристическа подготовка.

Районът предлага прохлада, сенчести гори и възможност за пикник край реката.

♦ Язовир Голям Беглик

Разположен в сърцето на Родопите, язовирът впечатлява с чиста природа и усещане за уединение. Районът е предпочитан за къмпинг, риболов и каране на каяк.

Около него има горски пътища и поляни, подходящи за разходки и колоездене. Нощите са тихи и прохладни, а небето – изключително ясно, което го прави чудесно място и за наблюдение на звезди.

♦ Трънското ждрело

Една от по-слабо познатите природни забележителности у нас, разположена близо до границата със Сърбия. Пътеката край река Ерма преминава през тесни скални участъци и дървени мостчета, които разкриват впечатляващи гледки.

Маршрутът е кратък, но много живописен и подходящ за семейни разходки. Районът е тих и рядко пренаселен, дори по празници.

♦ Плаж Липите (край Синеморец)

Ако времето позволява морско бягство, този див плаж е отличен избор.

До него се стига пеша по горска пътека за около 20–30 минути, което го прави по-слабо посещаван. Плажът е чист, без заведения и чадъри, с кристална вода и красива природа наоколо. Подходящ е за хора, които търсят спокойствие и близост до природата.

♦ Село Лещен

Разположено в Западните Родопи, Лещен съчетава традиционна архитектура с уютни къщи за гости. Селото предлага красива панорама към Пирин и спокойна атмосфера. Близостта до минералните извори в Огняново го прави още по-привлекателно за релакс.

Подходящо е както за романтична почивка, така и за семейни пътувания.

Как да планирате краткото бягство

При пътуване около празниците е добре да се тръгне рано и да се избягват най-натоварените маршрути. Резервациите също са препоръчителни, дори за по-малко популярните места.

Независимо дали ще изберете планина, море или тихо село, майските празници са отлична възможност да откриете различна, по-спокойна страна на България.