Синьото сирене е сред най-разпознаваемите и противоречиви сирена в света – за едни деликатес с богат вкус, за други твърде силно и ароматно. Но историята му започва случайно преди повече от хиляда години.

Смята се, че първото синьо сирене произхожда от Франция, а най-известната легенда е свързана със сиренето Рокфор. Според преданието млад овчар оставил хляб и овче сирене в пещера в Южна Франция, докато побързал да последва красиво момиче. Когато се върнал седмици по-късно, сиренето било покрито със синьо-зелена плесен. Вместо да го изхвърли, той го опитал и открил необичаен, но богат вкус.

Така започва историята на синьото сирене, а пещерите край Рокфор-сюр-Сулзон във Франция се превръщат в естествено място за зреене на сиренето заради специфичната влажност и температура.

Тайната на синьото сирене е в благородната плесен Penicillium roqueforti или Penicillium glaucum. След като сиренето започне да зрее, в него се пробиват малки отвори, за да навлезе кислород. Именно така се образуват характерните сини жилки и силният аромат.

След Франция различни варианти на синьо сирене започват да се произвеждат и в други страни. Италия създава Горгонзола, Великобритания – Стилтън, а Дания става известна със своето Danish Blue.

В началото синьото сирене се е смятало за храна на местните фермери, но през XVIII и XIX век започва да печели популярност сред европейската аристокрация. Французите го превръщат в символ на изисканата кухня, а ресторантите постепенно започват да го включват в сосове, салати и платa със сирена.

Истинският световен пробив идва през XX век с развитието на хладилния транспорт и масовото производство. Синьото сирене започва да се изнася по целия свят и постепенно се превръща в гурме продукт, присъстващ както в луксозни ресторанти, така и в супермаркетите.

Днес синьото сирене е неизменна част от кулинарната култура на Европа и Северна Америка. То се комбинира с вино, мед, орехи, круши и дори бургери и пици. Въпреки силния си вкус, или може би именно заради него, синьото сирене остава един от най-емблематичните млечни продукти в света.