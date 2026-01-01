Пащърнакът дълго време оставаше в сянката на по-популярните кореноплодни зеленчуци, но през последните години все повече хора го преоткриват заради богатия му вкус и полезните качества. Със сладникав аромат и високо съдържание на витамини, пащърнакът постепенно си връща мястото както в традиционната кухня, така и в модерното здравословно хранене.

Зеленчук с история

Пащърнакът е познат още от древността и е бил широко използван в Европа преди навлизането на картофите. У нас често се добавя към супи, бульони и зимни ястия, но може да бъде и основен акцент в менюто.

На външен вид наподобява морков, но е по-светъл и с по-наситен, леко сладък вкус. Освен че придава аромат на храната, той е и изключително хранителен.

Богат на витамини и фибри

Пащърнакът съдържа ценни витамини и минерали, сред които витамин C, витамин K, калий и фолиева киселина. Богат е и на фибри, които подпомагат доброто храносмилане и създават усещане за ситост.

Специалистите посочват, че редовната му консумация може да подпомогне:

нормалната работа на имунната система;

контрола на кръвното налягане;

доброто храносмилане;

поддържането на енергията през деня.

Заради естествената си сладост пащърнакът често се използва и като по-здравословна алтернатива в различни рецепти.

Как може да се приготви

Пащърнакът е изключително универсален в кухнята. Може да бъде:

печен на фурна;

добавен към крем супи;

използван в зеленчукови пюрета;

комбиниран с картофи и моркови;

приготвен като чипс.

Печен с малко зехтин и подправки, зеленчукът придобива карамелен вкус и хрупкава коричка, което го прави любимо допълнение към месни и постни ястия.

Все по-предпочитан през зимата

Заради високата си хранителна стойност и способността да засища, пащърнакът е особено предпочитан през студените месеци. Освен това той е лесен за съхранение и може дълго време да запази качествата си.

Макар години наред да е бил подценяван, днес пащърнакът все по-често намира място в здравословното меню и доказва, че традиционните продукти могат успешно да се превърнат в модерна суперхрана.