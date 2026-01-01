Обявяваме бедствено положение за Велико Търново и общината, написа във фейсбук страницата си кметът на Велико Търново Даниел Панов. Река Янтра е навлязла в пика на нивото си - 7.24 метра. Има бедстващи хора. Залети са някои от най-ниските части - ул. "Григорий Цамблак" и улици в кв. "Асенов".

"Създадена е организация за евакуация на всички нуждаещи се, осигурили сме настаняване в Кризисния център, Помагат екипите на Полицията, Пожарната, НВУ "Васил Левски". Няма пострадали хора", написа кметът.

Фейсбук

Потоп във Великотърновско: Главна улица се превърна в река (ВИДЕО)

Евакуирана е възрастна жена от улица "Григорий Цамблак" в кв. "Света гора", написа още кметът. Там Янтра е излезла от коритото си и заляла част от улицата.

Фейсбук

5,78 см е нивото на реката. Голямата вода във Велико Търново идва от Дряново и от Габрово! Кметът пише още, че при нужда са в готовност и за евакуация и за ниските части на квартал "Асенов" и улица "Крайбрежна".

Фейсбук

На място са и екипи на полицията и пожарната.

Той посочва, че над 80 литра на квадратен метър е излелият се за 40 минути дъжд. Никоя канализация не може да поеме количество в такъв обем, отбелязва Панов и добавя, че за минути е паднал дъжд, повече отколкото за цял месец.

Фейсбук

Подобно наводнение не е имало от 2014 година - тогава валя няколко часа, сега цялата вода се изля за малко повече от половин час, пише още той.

Кметът информира, че продължава работата на екипите по отводняването. Има наводнени приземни етажи в Присово и Дебелец.

За момента Янтра е 3 метра под критичните стойности, но идва много вода от Габрово и Дряново, съобщава още Панов и допълва, че има риск от заливане на най-ниските части на Велико Търново и Дебелец. Към момента няма нужда от евакуация, посочва кметът на Велико Търново.

В Габрово река Янтра излезе от коритото си в района на кв. "Радичевец" заради проливния дъжд тази вечер.