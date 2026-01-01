Окръжна прокуратура - Пловдив привлече като обвиняем и задържа 29-годишен мъж за това, че на 1 април 2026 г. в Пловдив е отвлякъл 27-годишна жена и едногодишното ѝ дете, като противозаконно ги лишил от свобода и се заканил с убийство на пострадалата, съобщиха от държавното обвинение.

Деянието е извършено в условията на домашно насилие и по особено мъчителен за пострадалата начин. Мъжът е бил привлечен като обвиняем на 22 май.

Отвличане в Стара Загора: 31-годишна жена открита в друго населено място

Установено е, че към 1 април пострадалата жена и едногодишното ѝ дете се намирали в Кризисен център. Обвиняемият А. А. осъществил връзка с жената, с която преди това живеели на семейни начала. Под предлог, че ѝ носи храна я извел от центъра и я отвлякъл. Той я качил заедно с детето ѝ в лек автомобил и насила я отвел в жилището си в кв. „Изгрев“ в Пловдив. Там упражнил насилие върху нея и я тормозил.

Мъж отвлече бившата си приятелка в София

Подаден бил сигнал за отсъствието на жената и тя била върната в центъра от служители на полицията. Междувременно А. А. се укрил като напуснал страната. При претърсване в дома му били намерени следи от действията му. А.А. бил обявен за общодържавно издирване и задържан при влизане в страната на 21 май 2026 г. на ГКПП "Калотина".

Мъжът вече е осъждан за проявено насилие спрямо същата жена от съда в Лиеж, Белгия.

21-годишен мъж от Кресна е предаден на съд за отвличане и побой над бившата си приятелка

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. На 25 май 2026 г. Окръжна прокуратура-Пловдив ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него.

По данни на Апелативна прокуратура - Пловдив в окръжните и районните прокуратури в Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Хасково, Смолян и Кърджали продължават да нарастват преписките за престъпления, извършени в условията на домашно насилие. През миналата година са наблюдавани общо 1609 преписки, като те са повече в сравнение с 2024 г., когато броят им е бил 1084, а през 2023 г. - 719.