Бедствено положение в части от страната заради проливните дъждове. Евакуирани са хора на места, наводнени са къщи и някои пътища са блокирани. Вижте каква е обстановката по области:

Велико Търново

Обявиха бедствено положение за Велико Търново и общината, има евакуирани (СНИМКИ)

Обявено е бедствено положение за Велико Търново и общината, съобщи кметът на Велико Търново Даниел Панов. Река Янтра е навлязла в пика на нивото си - 7.24 метра. Има бедстващи хора. Залети са някои от най-ниските части - ул. "Григорий Цамблак" и улици в кв. "Асенов".

Евакуирана е възрастна жена от улица "Григорий Цамблак" в кв. "Света гора", написа още кметът. Там Янтра е излезла от коритото си и заляла част от улицата. Евакуирани са двама души от Пушево и още четирима жители на Дебелец.

Ловеч

Отменят се всички чествания в Априлци по повод 150-та годишнина от Новоселското въстание - епизод от Априлското въстание, съобщи за БТА кметът на община Априлци инж. Тихомир Кукенски. Причината са локални наводнения, причинени от реки, излезли от коритата си в следствие на обилните валежи през изминалото денонощие. Положението е кризисно и предвид безопасността на жителите и гостите на старопалнинския град се налага отмяна на програмата, допълни кметът.

Сериозна е била ситуацията и при сливането на река Острешка с реката, идваща от махала Маришница. По информация на местни там са били наводнени няколко къщи. Жена е била блокирана в дома си, като водата в помещението е достигала до под мишниците ѝ, а тя се е държала за маса, за да не бъде отнесена от течението.

Наводнени са отделни части от улици, мазета и дворове в Орешак и Черни Осъм. Залят е обходният път в Орешак, който се ползва по време на Орешашкия панаир. Има изнесена земна маса от дерета на републиканския път в района на Шипково, където вече работи техника на Агенция пътна инфраструктура и отделни проблеми в с. Терзийско и махала „Зеленика” на Бели Осъм. Останалата улична и пътна мрежа в общината е без проблеми за преминаване. В по-голямата част от общината продължава да вали.

На места в Тетевенско има залети дворове вследствие на продължителните валежи, но няма бедстващи хора и застрашени домове, съобщиха за БТА от общинската администрация. Има критична точка в квартал „Полатен“, където в момента се възстановява дигата, изградена при предишното наводнение.

Кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева е свикала извънредна среща на Щаба за защита при бедствия, на която са били обсъдени ситуацията и критичните точки във всяко населено място. Засега няма необходимост от обявяване на бедствено положение, но обстановката се следи постоянно, като се държи връзка с кметовете на населените места. Отговорните институции са в готовност за реакция при нужда.

На места обстановката в община Троян е тревожна и има нанесени щети заради интензивните валежи, каза кметът на Троян Донка Михайлова за БТА. Малко по-рано днес тя е свикала Общинския щаб за защита при бедствия. По думите ѝ е осъществена връзка с всички населени места в общината.

Тежко е пострадал индустриален имот в града. Наводнени са дворове и мазета на жилищни сгради в непосредствена близост до реката. Цялата налична техника на Общинско предприятие „Комунални услуги“, на ВиК „Стенето“ ЕООД, на Областно пътно управление и на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Троян е на терен и работи по почистване на улици, пътища и дерета, допълни кметът.

По думите на Михайлова с предимство се работи по непроходимите улици. Има риск от временно спиране на водоподаването и от замътване на водата.

Членовете на щаба са в постоянен контакт и в готовност за реакция при необходимост. Нивото на реката спада, но не е ясно какво ще бъде състоянието ѝ след предстоящите валежи. До края на деня се очакват нови валежи, добави тя.

Габрово

Община Габрово обяви бедствено положение за част от територията на общината заради проливните валежи. Това съобщиха от общинската администрация.

Мярката обхваща терени около речните корита, притоците им, дерета и прилежащите към тях зони. Бедственото положение влиза в сила от 00:00 часа на 23 май и ще остане в сила до отпадане на необходимостта.

Интензивните валежи вече са нанесли щети в района на ул. „Черни Лом“ и кв. „Любово“, посочват от Oбщината.

В изпълнение е приведен Общинският план за защита при наводнения. Eкипи извършват обход на критичните участъци и наблюдение на рисковите зони.

Критично е повишено нивото на река Янтра в района на ул. „Иван Калпазанов“ и ул. „Капитан Дядо Никола“. От общината предупреждават гражданите да не се доближават до речното корито и да спазват указанията на институциите.

„Всички действия, които са в правомощията ми като кмет, са предприети“, заяви кметът на града Таня Христова. По думите ѝ през нощта жителите в определените като критични зони на града са били предупредени чрез системата BG-Alert. Обявеното бедствено положение за част от територията на общината – районите около речните корита, притоците им, деретата и прилежащите терени, остава в сила до нормализиране на ситуацията.

Севлиево

Поради обилни валежи и повишено ниво на реката през нощта са наводнени територии по улица „Крайбрежна“ и съседни улици в северната част на Севлиево, съобщиха от Общината.

По информация на общинската управа на места водата достига до 1,20 метра. Преустановени са водоподаването и електрозахранването в засегнати населени места. Съвместно с органите на реда и служители на пожарната е започнала евакуация на населението в засегнатите райони.

Уведомен е областният управител на Габровска област, като се очаква да бъде обявено бедствено положение, посочват от общинската администрация.

От общината призовават гражданите, които имат възможност, незабавно да напуснат жилищата си или при необходимост да потърсят съдействие на телефон 0675396112. Набират се и доброволци за подпомагане на изграждането на диги по речното корито.

От Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) съобщават, че пътят Габрово - Севлиево в района на "Чакала" е затворен заради наводнение.

Затворени пътища

Временно е ограничено движението при км 106 на път I-5 Велико Търново – Габрово поради наводнен участък, съобщава Агенция "Пътна инфраструктура". Обходният маршрут е по път I-5 през квартал "Чолаковци", Западен пътен възел, Южен пътен възел и обратно, като трафикът се регулира от „Пътна полиция“.