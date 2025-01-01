Окръжна прокуратура в град Благоевград внесе в съда обвинителен акт срещу 21-годишен мъж от град Кресна, обвинен в отвличане и противозаконно лишаване от свобода, извършени при условията на домашно насилие.

Обвиняемият и пострадалата, която е на 20 години, живели заедно като семейство първо във Великобритания, а след това се върнали в България.

След известно време отношенията между тях се влошили. Младият мъж започнал да употребява алкохол, често вдигал скандали и упражнявал психически и физически тормоз върху партньорката си. Това довело до раздяла между двамата.

След като връзката им приключила, мъжът започнал отново да търси контакт с жената. Той многократно ходел до дома ѝ в град Кресна, следял я, изпращал ѝ писма, обаждал се по телефона и ѝ писал съобщения, настоявайки да се съберат отново.

На 16 октомври 2024 година обвиняемият отишъл в дома на бившата си приятелка. Когато тя отказала да разговаря с него, той ѝ нанесъл удари, заплашвал я и отправял обиди.

След това я качил насила в автомобила си и потеглил.

Мъжът спрял на черен път край гора в покрайнините на Кресна. Там отново проявил агресия и нанесъл побой на жената. След това я оставил сама в безпомощно състояние и избягал.

Пострадалата успяла да се свърже по телефона с приятелка и да обясни къде се намира. Малко по-късно тя била намерена от близките си и откарана за лечение.

От нанесения побой жената е получила множество травми – синини, отоци, кръвоизливи по лицето и тялото, както и изкълчване на лявата лакътна става.

На следващия ден полицията установила и задържала извършителя.