Пожарникари, полицаи и водолази спасиха 17-годишно момче в търновското с. Шемшево, съобщиха от полицията.

Въпреки тежката метеорологична обстановка след обилните валежи в област Велико Търново, преди обед младежът е влязъл в р. Янтра и буйните води го понесли. Благодарение на бързата и адекватна намеса и с риск за собствения си живот, водолазна група от сектор „ Специализирани оперативни дейности“ при РД ПБЗН -Велико Търново е успяла да извади младежа. Във видимо добро здравословно състояние той е предаден на медицински екип за преглед.

Ограничено е движението на товарни автомобили през Прохода на Републиката. Заради наводнение е затворен пътят за влизане във Велико Търново откъм Гурково, съобщават от ОДМВР.