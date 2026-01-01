Водната стихия нанесе сериозни материални щети в Дряново, като засегна и емблематичния мост на Колю Фичето.

В резултат на пороя паднало дърво е ударило историческото съоръжение, при което е пострадал каменният му парапет.

Кметът на Дряново Трифон Панчев уточни, че мостът не е конструктивно компрометиран. По него има щети единствено по каменния парапет, след като голямо дърво, довлечено от реката, е заседнало в съоръжението и е повредило две каменни плочи. Те предстои да бъдат възстановени.

БГНЕС

Най-сериозно са засегнати двата стадиона в града – градският стадион и този в квартал „Царева ливада", които са били залети с кал, посочи Панчев. По думите му именно в тези ниски части на населеното място са концентрирани и най-сериозните поражения, включително в близките жилищни имоти.

Силно компрометиран е и мостът, водещ към жп линията и улица „Поп Харитон“.

БГНЕС

„Първите етажи, мазетата и гаражите в „Царева ливада" са силно засегнати“, каза кметът. Той допълни, че материалните щети по спортната инфраструктура вероятно възлизат на стотици хиляди левове.

Според Панчев подпорна стена в района на съблекалните при басейните до стадиона е паднала към реката. Засегнати са и пешеходни мостове в града. Металната конструкция на пешеходния мост между спортната зала и района на железопътната гара е сериозно компрометирана и ще се наложи съоръжението да бъде изградено наново, посочи той. Друг мост към стадиона също е в лошо състояние заради натрупани дървета и наноси.

По думите на Панчев речното корито на река Дряновска е било почистено преди валежите. „Всяка година правим почистване между града и манастира, но огромното количество вода и довлечените от Балкана изкоренени дървета не можеха да бъдат поети от реката“, посочи той.

Мостът над Дряновска река е изграден през 1861 г. от майстор Колю Фичето. Към момента това е единственият негов мост, който е останал в абсолютно оригиналния си вид до наши дни.

БГНЕС

Дължината му е 38,5 метра, а ширината на пътното платно и тротоарчетата е 5 метра. Изграден е с четири свода с различни по големина отвори, стъпили стабилно върху три масивни каменни колони. Самите мостови колони разполагат с водорези и аркирани отвори, чиято цел е именно пропускането на високите речни води при подобни бедствия.

БГНЕС

Припомняме, че в цялата област Габрово е обявено бедствено положение заради обилните и интензивни валежи, повишените нива на реките и деретата, както и наводненията в четирите общини на областта.

Празничното шествие за 24 май в Дряново се отменя. Народно читалище "Развитие-1869" ще проведе своя концерт от 11:00 ч. Остава изпращането на абитуриентите от 18:00 ч., а при дъждовно време то ще бъде в Ритуалната зала.